藤田譲瑠チマが初ゴールも試合終盤に途中交代ドイツ・ブンデスリーガのザンクト・パウリに所属するMF藤田譲瑠チマが、試合終盤に負傷交代した。アレクサンダー・ブレッシン監督は、軽傷を願う言葉を残している。藤田は現地時間2月22日、リーグ第23節でブレーメンとの一戦にスタメン出場。1-1で迎えた後半25分に藤田は決勝ゴールを決めた。しかし、後半終了間際にピッチに倒れ込んだところでブレッシン監督は緊急交代を決断し、