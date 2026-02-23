大分の清武弘嗣が16年ぶりの古巣復帰弾16年ぶりに大分トリニータに復帰した元日本代表MF清武弘嗣がさすがの技術を見せつけた。「芸術的すぎる」「やっぱうめえ」などファンからも喝采が送られた。大分は2月22日、明治安田J2・J3百年構想リーグの第3節でガイナーレ鳥取と対戦。後半26分にMF山口卓己のゴールで先制し、その9分後に試合を決める追加点をもたらしたのが途中出場の清武だった。大分は右サイドで相手からボールを