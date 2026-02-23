地球村の冬の祭り、2026ミラノ・コルティナ冬季オリンピック（五輪）が17日間の熱戦を終えて幕を下ろした。6カ所の選手村、4カ所のクラスターで汗を流した92カ国のオリンピック委員会（NOC）約2900人の選手団は23日（日本時間）、イタリアのベローナアリーナで開かれた閉会式で、4年後に開催される2030仏アルプス冬季五輪を約束して別れのあいさつをした。選手71人を含む130人規模の選手団を派遣した大韓民国は金メダル3個、銀メダ