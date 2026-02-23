俳優のキム・ドフンが、ガールズグループaespa（エスパ）のカリナとの「ハンドスキンシップ」疑惑について直接立場を明らかにした。 キム・ドフンは21日、ファンとのコミュニケーションプラットフォーム「バブル（bubble）」を通じて、あるファンが「カリナに手を触れるな」と残したメッセージに対し、「手に触れたことはなく、自分の指をかいたことはある。かゆかったから」と答えた。 この騒動は19日、ソウル麻浦区（マポグ）の