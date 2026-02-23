日光市では２２日、花に囲まれた特別なステージで芳賀町出身のハープ奏者が演奏会を開きました。 牡丹の香り漂う華やかな会場で音を奏でるのは、ハープ奏者の阿久津瞳さんです。芳賀町出身の阿久津さんがハープに出会ったのは、２２歳のころ。繊細で温かみのある音色でありながら、どこか素朴な雰囲気に魅せられたといいます。 宇都宮大学農学部を卒業後は、自然ガイドとして働き始めます。森でハӦ