老朽化していた日光市の公民館が、多くの人が訪れる商業施設の中に移転して２２日に開館します。それを前に２１日、記念の式典が開かれました。 記念式典が行われたのは、日光市の「中央公民館・今市公民館」です。商業施設のイオン今市店の２階に整備されました。 日光市では老朽化した中央公民館の移転と再整備を検討していましたが、公民館を商業施設の中に置くのは県内では初めての取り組みです。また、コストの削減にもつな