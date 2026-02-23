2025年は『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』（興収約400億円）、『名探偵コナン 隻眼の残像』（興収140億円超）、『劇場版 チェンソーマン レゼ篇』（興収100億円超）と、邦画アニメのメガヒット連発が話題をさらった。だが、海外へ目を向けると去年、世界中に旋風を巻き起こしたアニメ作品と言えば、『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』で間違いない。去年6月にネットフリッ