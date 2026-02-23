東武鉄道と佐野市のあのキャラクターがコラボレーションした特別車両の運行が２１日から始まりました。 テープカットとともに東武佐野駅のホームに停車したのは、東武鉄道と佐野市が連携して２１日から運行を始めた「さのまるっととれいん」です。 この取り組みは市内外で人気が高い佐野ブランドキャラクターの「さのまる」が、２月２５日に誕生から１５周年を迎えることをきっかけに実現しました