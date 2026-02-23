宇都宮市の就労継続支援事業所の利用者たちが作った刺しゅうの作品の展示・販売がＪＲ宇都宮駅の駅ビルで開かれています。 ＪＲ宇都宮駅の駅ビル「パセオ」２階の会場には針と糸を使って布に装飾を施す日本の伝統的な技法、「刺し子」の商品が並びます。 宇都宮市内の３カ所で就労継続支援事業所を構える「TOMOS company」では、利用者の就労や生活を後押しして多くの人に取り組みを知ってもらおうと、利用者が作った刺し子の作