デザインや建築などについて学ぶ専門学校の卒業制作展が宇都宮市で２０日から始まりました。 栃木県総合文化センターで開かれているのは、宇都宮市にある宇都宮メディア・アーツ専門学校の卒業制作展です。 今年度は、デザインや建築、放送関係の３つの学科で合わせて約１００人の学生が３月に卒業を控えていて、半年ほどをかけて集大成の制作に取り組んできました。 会場には、卒業作品など約３００点の力作が並び