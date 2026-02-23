新年度から栃木県内の小中学校で、県と防災に携わる関係者が連携して行う防災教育が始まるのを前に、２０日、宇都宮市内の小学校で試験的に授業が行われました。 宇都宮市の戸祭小学校で行われたのは、県危機管理課と宇都宮市消防団の女性団員による防災の授業です。 ５年生およそ１００人が参加しました。 県では若い世代への防災教育を強化するため、新年度から複数の小中学校をモデル校に選び地域で防災に携わる人で構成し