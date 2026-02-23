災害時に行政、社会福祉協議会、ＮＰＯ法人の、三つの組織が協働で被災者支援にあたる三者連携の強化を図ろうと２０日、宇都宮市内にある大学でワークショップが行われました。 帝京大学宇都宮キャンパスで行われたのは、台風などで水害が発生した際の組織連携を確認するワークショップです。 宇都宮市と、市の社会福祉協議会、市内を拠点に活動するＮＰＯ法人の三つの組織から、１２団体およそ３０人が参加しました