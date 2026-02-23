誰もが意識しなくても健康的な食事を選べるような環境づくりを考えるシンポジウムが２０日、宇都宮市で開かれました このシンポジウムは栃木県が初めて開いたもので、飲食店や食品メーカーの担当者などおよそ２００人が参加しました。 県は来年度から、産学官が連携して誰もが食で自然に健康になれるよう環境作りを進めるプロジェクトを本格的に開始し、これが、そのキックオフになります。 講演を行った淑徳大学看