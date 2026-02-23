天皇陛下が運営に優れた社会福祉施設や団体に贈る奨励金の伝達式が２０日、県庁で行われました。 天皇陛下から御下賜金が贈られたのは、宇都宮市の「社会福祉法人東晴会特別養護老人ホーム瑞寿苑」です。 福田富一知事から東晴会の菊地秀利理事長に手渡されました。 御下賜金は民間の社会福祉事業を促進させるため、２月２３日の「天皇誕生日」を前に事業の運営に優れた施設や団体に贈られます。 瑞寿苑は１９８４年、宇