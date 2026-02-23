◇米男子ゴルフツアージェネシス招待最終日（2026年2月22日カリフォルニア州リビエラCC＝7383ヤード、パー71）32位から出た24年大会覇者の松山英樹（33＝LEXUS）は4バーディー、1ボギーの68で回り、通算6アンダーで28位で終えた。松山はスコアを伸ばしたもののトップは遠いまま。険しい表情でコースを後にした。1番パー5で2打目をグリーンエッジまで運びバーディーで滑り出し、7番では3メートルのチャンスをものにし