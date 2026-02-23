ひと足早い春が広がっています。日光市の道の駅では、色鮮やかなボタンの展示会が２０日から始まり、訪れた人たちを楽しませています。 赤やピンク、黄色など色鮮やかなボタンの大輪の花の数々。道の駅日光「日光街道ニコニコ本陣」の設置された日本庭園風の室内会場には、およそ８０種類のボタンが２５０鉢飾られています。 この展示会は、地元の愛好家らの協力で日光市観光協会が毎年開いていて、１４回目となる今回のテӦ