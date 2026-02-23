静岡県警三島署静岡県警三島署は23日、同県三島市内の山中に男児（8）を置き去りにしたとして、県東部地区在住の母親（28）と交際相手の男（28）を保護責任者遺棄の疑いで逮捕したと発表した。逮捕は22日。男児にけがはない。署は2人の認否を明らかにしていないが、男は「しつけのためだった」との趣旨の供述をしているという。逮捕容疑は22日午後2時ごろ、共謀して同市内の山中に男児を置き去りにした疑い。署によると、2人