お笑いコンビ「アンタッチャブル」の柴田英嗣（50）が23日までに、自身のインスタグラムを更新。相方・山崎弘也（50）との2ショット写真が反響を呼んでいる。柴田は「肉を食う」と書き出し、テーブルを挟んで向かい合った山崎との2ショット写真をアップ。「沖縄で仕事でコンビでミディアムで好きな店で」と伝えた。この投稿にフォロワーからは「ええええええ」「うー！！最高の2人」「2人一緒だとほんと嬉しい」「コ