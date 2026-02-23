管理栄養士のゆきぼむです。今回は、ふわっふわ食感に癒される美味しさの「はちみつジンジャーレモンマフィン」のレシピを紹介します。バターは不使用！材料をどんどん混ぜ合わせるだけなので、誰でも簡単に作れますよ！【詳細】他の記事はこちらはちみつジンジャーレモンマフィンを作るのにかかる時間約15分（焼く時間を除く）はちみつジンジャーレモンマフィンのカロリー約200kcal／1個はちみつジンジャーレモンマフィンのレシピ