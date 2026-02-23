ビニール傘は手軽で便利な反面、他の人の傘との見分けがつきにくいのが難点。100均にも目印アイテムがありますが、可愛すぎたり、チャームタイプだと邪魔に感じることもあります。そんな悩みを解消してくれたのが、ダイソーの『傘キャップ（2個）』。シンプルで大人が使いやすく、傘の使い心地がアップしますよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：傘キャップ（2個）価格：￥110（税込）入り数：2個販売ショップ：ダイソーJ