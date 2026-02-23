毎日同じ描き方を続けていると、気付かないうちに眉が今時のメイクと合っていないことがあります。昔のままのバランスや濃さが、顔全体を古く見せてしまう原因になることも。今回は、時代遅れ眉になりやすいポイントを3つに分けてご紹介します。【詳細】他の記事はこちら時代遅れになりやすいポイント?眉の形近頃は、自眉のニュアンスを生かしたやや細めのアーチ眉がトレンドです。本来の骨格の位置から外れたところに眉を描くと、