全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・学芸大学の寿司店『魚潮（うおちょう）』です。多彩な料理と寿司を生み出す店主の神ワザ旬の味覚と魚を、料理と寿司で堪能多彩な料理から寿司まで、店主ひとりの手から生み出されるとは思えない。たとえば新サンマは肝醤油をまとい、舞茸を包んだり。茶碗蒸しに、たっぷり乗ったイクラがよく合ったり。魚はその日の仕入れによって「銚