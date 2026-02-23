Jackery Japanは、3584Whの大容量で3000Wの高出力を備えたポータブル電源「Jackery ポータブル電源 3600 Plus」を、23日11時から予約販売する。価格は35万9800円。 「Jackery ポータブル電源 3600 Plus」は、4人家族の約1日分の電力に相当する容量を備えたポータブル電源。最大5台の拡張バッテリーを追加することで最大21.5kWhまで容量を拡大できるほか、別売りのコネクターを用いた