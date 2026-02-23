［J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第３節］水戸 １（5PK3）１ 千葉／２月22日／ケーズデンキスタジアム水戸仲間を信じて出したパスが、見事な先制点につながった。J１百年構想リーグEAST第３節・水戸vs.千葉の23分、「（鳥海）芳樹君と目が合った」仙波大志が相手最終ラインの背後を突くロングフィードを通すと、そのボールに反応した鳥海が左足で決めた。ところが、無情にもオフサイドのホイッスルが鳴り響いたケーズ