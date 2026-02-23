エキシビジョンではファスナーを閉め忘れるアクシデントも注目された(C)Getty Imagesフィナーレでも二人らしさ全開だ。現地時間2月22日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式がベローナ・オリンピックアリーナで行われ、日本選手団は、開会式と同じく34番目に入場。フィギュアスケート女子の坂本花織、スピードスケート男子の森重航が旗手を務めた。【動画】「お寿司食べる人？」三浦璃来が眠る木原龍一を起こすシーンを見る