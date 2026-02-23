中井亜美のフリー後の仕草が大きく注目を集めている(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪は現地2月22日に閉会式が行われ、2週間の熱戦に幕を閉じた。日本勢は過去最多となる24個のメダルを獲得。中でもフィギュアもこちらも過去最多の6個のメダルを獲得と人々に感動を呼んだ。【写真】真っ赤なエキシビの衣装で“あざとポーズ”披露…中井亜美の姿をチェック注目となったのは17歳女子高生スケーターの中井亜美にもある。