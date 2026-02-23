キム・ヘソンがアピールを続けている(C)Getty Imagesドジャースのキム・ヘソンが、レギュラー定着に向け猛アピールだ。オープン戦初戦にスタメン出場し、2安打3打点と結果を残し、メジャー2年目のシーズンに向け好スタートを切った。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る現地時間2月21日、エンゼルスとのゲームでドジャースは15-2で大勝。「6番・2塁」として出場したキム・ヘソンも安打、打点を