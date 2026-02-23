いわゆる「核のごみ」の最終処分場選定に向け、「概要調査」への移行の是非が主な争点となっていた神恵内村長選挙で、現職の高橋昌幸さんが７選を果たしました。３人が立候補した神恵内村長選挙は、現職の高橋昌幸さんが５０７票を獲得し、７選を果たしました。神恵内村では高レベル放射性廃棄物、いわゆる「核のごみ」の最終処分場選定に向けて第１段階の「文献調査」が終了し、高橋さんは「概要調査」移行への賛成の立場を示して