占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月23日〜3月1日の運勢を西洋占星術で占います。ふたご座に上弦の月がかかり、活気あふれる1週間です。ただ、水星の逆行が始まるため、みんなと一緒にいる時は元気いっぱいだけど、1人になるとどーんと落ち込む的な波が生まれそう。その場のノリで安請け合いをして、手が回らなくなってしまう、自分で自分の首を絞める恐れも。意識的なトーンダウンで身を守って。