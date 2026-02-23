23日の朝、石川県能美市の住宅地の近くで子グマの目撃情報があり、能美市がパトロールをするなどして注意を呼びかけています。23日午前9時半ごろ、石川県能美市和光台4丁目で「山へ向かう子グマを1頭見た」という連絡が近くに住む人から能美市にありました。能美市によりますと、今年に入って初めての出没情報で22日は気温が上がり、暖かくなったことなどが出没につながった可能性があるということです。目撃された場所は住宅地が