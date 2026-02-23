天皇誕生日の2月23日は、沿海州にある低気圧からのびる寒冷前線が、西日本〜北日本を通過し、移動性高気圧におおわれたことから、日中はほぼ全国的に晴れました。関東を除いて気温が前日より低くなりましたが、低くなったといっても平年より高めです。積雪の多い地域では、落雪や雪崩に引き続き注意が必用です。衆議院選挙の2月8日は、西高東低の冬型の気圧配置となり、上空に今冬一番の強い寒気が南下しましたが、その後は上空の