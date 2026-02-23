◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート エキシビション(大会16日目/現地21日)フィギュアスケートのエキシビションが現地21日に行われ、フィナーレで坂本花織選手がセルフィーを撮影。その際、日本の選手たちの国柄が表れる行動が見られました。日本の銀メダリスト鍵山優真選手と銅メダルの佐藤駿選手、女子は銀メダルの坂本選手と銅メダルの中井亜美選手、ペア金メダリスト・三浦璃来選手と木原龍一選手の