お笑いコンビ・銀河ゆめゆめの坂田光（38）が22日配信の「チャンスの時間」（ABEMA）に出演。ニューヨークの嶋佐和也（39）が昨年購入した銀塊について語った。今回は、5年前の番組出演時に嶋佐が放った「生きづらいです、自分が正しすぎて」という発言がSNSで話題になっていることを受け、特別企画「嶋佐セミナー2026」を実施。嶋佐の独特な感性や美学を掘り下げていくことに。嶋佐について坂田は「未来が見えている」とし