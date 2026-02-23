会談を前に握手する小泉防衛相（右）とトンガのウルカララ皇太子＝23日午前、東京都内のホテル（代表撮影）小泉進次郎防衛相は23日、東京都内のホテルで、太平洋島しょ国トンガの国防担当を兼ねるウルカララ皇太子と会談した。自由、民主主義、法の支配といった価値や原則を共有する同国との安定した信頼関係が「太平洋地域の平和と安定に資する。緊密に連携したい」と述べた。この後、フィジーの国防担当の閣僚とも会談した。