気象庁は２３日午前、関東地方で「春一番」が吹いたと発表した。昨年は吹いておらず、２０２４年は２月１５日に観測された。同庁によると、関東地方の春一番の発表目安は、立春から春分までの間、日本海に低気圧があり、最大風速８メートル以上の南寄りの風が吹いて気温が上がった場合という。