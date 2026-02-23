「オープン戦、日本ハム−阪神」（２３日、エナジックスタジアム名護）阪神の伏見寅威捕手が試合前練習で日本ハムの新庄剛志監督にあいさつ。グラウンドで再会を果たした。打撃ケージ付近で練習を見守っていた新庄監督のもとへ向かった伏見。あいさつをかわすと、指揮官は手を動かすアクションを見せながら言葉をかけていた。キャンプ序盤に両チームは練習試合を行っているが、その際、伏見は帯同せず宜野座で残留練習を行っ