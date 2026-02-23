ABEMAオリジナル番組『資産、全部売ってみた』（#1）が19日に放送され、2008年のヒット曲「六本木〜GIROPPON〜」で知られる鼠先輩が出演。自身の“象徴”ともいえる楽曲の歌唱印税権を売却した場合の査定額が明らかになり、スタジオが騒然となった。【動画】鼠先輩が現在の収入を赤裸々告白同番組は、崖っぷちに立つ芸能人が自ら売れる資産を手放し、ゼロから人生を再設計する姿を追う“人生再スタート応援バラエティ”。MCは