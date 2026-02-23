【モデルプレス＝2026/02/23】ロックバンド・LUNA SEAのドラマー・真矢さんが2月17日に亡くなっていたことがわかった。56歳だった。妻で元モーニング娘。の石黒彩が2月23日、自身のInstagramを通じてコメントを発表した。【写真】LUNA SEA真矢さん、生前のドラマー姿◆石黒彩、LUNA SEA真矢さん死去でコメント石黒は「真矢を応援して下さった皆様へ2026年2月17日午後6時16分主人であるLUNA SEAのドラマー真矢が穏やかに息を引き取