クーポンマガジン「ホットペッパー」の連載企画『ひみつの女子会』が約３０００名の女性にアンケートを行ったところ、約２割が「１０歳以上年上の男性と付き合ったことがある」と答えました。割合としては小さいですが、付き合ったことはないけれどオトナの男性の魅力に憧れているという女性は少なくないでしょう。そこで今回は、彼らのハートをつかんでいただくために「デート中、年上男性を喜ばせる褒め言葉」を集めてみました。