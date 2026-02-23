◆第２１回オーシャンＳ・Ｇ３（２月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル＝１着馬に高松宮記念の優先出走権）ルージュラナキラ（牝４歳、美浦・加藤征弘厩舎、父アドマイヤマーズ）は、前走のカーバンクルＳで０秒２差の５着に敗れ、１番人気の支持に応えられなかった。レースは序盤から主張して、テイエムリステットと激しいハナ争いをする厳しい形となり、ラストの踏ん張りが利かなかった。「もともと先頭に立つとフワッと