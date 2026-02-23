あなたは読めますか？突然ですが、「嗜む」という漢字読めますか？大人の会話や趣味の話題でよく耳にする言葉ですが、漢字で書かれると少し迷ってしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「たしなむ」でした！嗜むとは、ある物事を好み、それに親しんで励むことを意味します。また、お酒などをほどよく楽しむことや、芸事などの心得があること、さらには礼儀作法に気をつけるといった意味も含まれます。例文として