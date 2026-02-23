関東地方で、「春一番」が吹きました。南風が強まっているため、関東を中心に20度を超える暖かさになりそうです。発達した低気圧の影響で、関東の沿岸部を中心に南風が強まり、気象庁は関東地方で「春一番」が吹いたと発表しました。昨年は発表がなく、2年ぶりとなります。暖かい南風が強まっている関東や東海など太平洋側では、気温がぐんぐん上がっています。各地の予想最高気温は静岡で24度、東京では23度と5月中旬並みの汗ばむ