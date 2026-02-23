元Ｖ６で俳優の森田剛が２２日、フジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」に出演。３５、３６歳の頃に「新しい出会い」と指摘されるも、何も思い浮かばず、スタッフから指摘される一幕があった。この日は携帯電話の下４桁などで占うシウマ氏が鑑定。１７、１８歳の頃の森田について「大人に対して反発はあったかも。言うのが面倒臭い時期。誤解される時期」と鑑定すると、森田は「どうせ言ってもわからないでしょと、決