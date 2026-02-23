警視庁愛知県のホテルでコカインを所持したとして、警視庁薬物銃器対策課は23日、麻薬取締法違反（所持）の疑いで、会社役員で人気音楽グループ「XG」のプロデューサーSIMONこと酒井じゅんほ容疑者（39）＝東京都目黒区＝ら男4人を現行犯逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。捜査関係者によると、4人の逮捕容疑は23日午前0時20分ごろ、愛知県のホテルの一室で、コカイン1袋を所持した疑い。他に逮捕されたのは、柳川典