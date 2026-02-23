俳優の池田鉄洋（55）が23日までに、自身のインスタグラムを更新。TBS日曜劇場「リブート」(日曜後9・00）で共演中の女優・蒔田彩珠（23）とのオフショットを披露した。池田は「こちら、日曜劇場『リブート』の撮影の合間」と書き出し、蒔田との2ショット写真をアップ。「編みものにハマっている蒔田彩珠さんに無理言って、娘が好きな牡蠣のキャラクターを作ってもらったんすよ」と、池田が手にしている作品を解説した。そし