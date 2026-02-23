第２５回冬季五輪ミラノ・コルティナ大会は２２日夜（日本時間２３日未明）、イタリア北部ベローナにある古代ローマ時代の円形闘技場で閉会式が行われ、日本選手団はフィギュアスケートで２つの銀メダルを獲得した坂本花織（シスメックス）と、スピードスケート男子の森重航（オカモトグループ）が旗手を務めた。（デジタル編集部）閉会式は日本時間２３日未明に行われたが、日本は祝日ということもあり、多くの人が生中継など