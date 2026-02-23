１９９０年代の広島を正捕手として支え、３球団で２０年の現役生活を送った西山秀二さん。勝利に欠かせない司令塔でありながら、その存在は地味で脚光を浴びることも、ほめられることもめったにない。そんな捕手稼業にあって、「自分の中で会心だった」とほくそ笑み、当時の山本浩二監督から絶賛されたリードがある。「普通じゃ、あり得ない」と自ら回想する３球連続してスローカーブを要求したプレーとは。◇◇