近年の日本では「シングルの人」が増加傾向にあり、シングルのまま老後を迎えるケースが増えていくと考えられます。しかし、老後の備えは老後資金や住まいの確保だけでは十分とはいえません。今回は「ひとりで迎える老後」の備えについて見ていきましょう。司法書士法人永田町事務所の加陽麻里布氏が解説します。いざというとき、頼れる人がいない…単身世帯に潜む不安現在の日本では、単身世帯が全世帯の約4割に迫る状況にありま