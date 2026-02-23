タイ国籍の知人女性の首を絞めて殺害したとしてブラジル国籍の男が逮捕されました。殺人の疑いで逮捕されたのは、津市に住むブラジル国籍の無職ドス・サントス・アリムラ・マルセロ容疑者（38）です。警察の調べによりますと、2月6日にマルセロ容疑者と遊びに行くと自宅を出た愛知県岡崎市に住む47歳の女性と連絡が取れなくなり、家族が最寄りの警察署に行方不明届を提出しました。愛知県警から三重県警に安否確認の連絡があり、捜