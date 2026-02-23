人手不足や物価高によってマンションの修繕積立金が爆上がりしている。修繕に高額な費用がかかるタワマンだけでなく、普通のマンションでもかなりの値上がりを覚悟しなければならないという。しかし、これからは修繕そのものができず、スラム化するマンションが出てくるだろう、と専門家・牧野知弘氏は警鐘を鳴らす。【画像】分譲時に抽選倍率640倍を記録した異常人気マンション新刊『50歳からの不動産』より抜粋・再構成し、その